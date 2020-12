Le ticket Joe Biden et Kamala Harris a été élu « personnalité de l'année » par le magazine Time

Joe Biden et Kamala Harris ont été désignés jeudi 10 décembre « personnalité de l'année » du magazine Time. Joe Biden doit être investi 46e président des États-Unis le 20 janvier prochain. Kamala Harris est la première femme appelée à devenir vice-présidente.

Ils ont été choisis devant les autres finalistes : le président américain Donald Trump, le mouvement contre les inégalités raciales suite à la mort de George Floyd à Minneapolis, et le docteur Anthony Fauci ainsi que les soignants les plus exposés au coronavirus. Ces derniers se sont toutefois vus décerner le titre de « Guardian of the year », les gardiens de l'année.

En 2019, le magazine avait choisi la militante suédoise du climat Greta Thunberg comme personnalité de l'année.

La couverture du magazine Time pour cette édition spéciale pour l'année 2020 montre donc une image de Joe Biden et de Kamala Harris avec le titre suivant : « Changer l'histoire de l'Amérique ».

Des critiques sont néanmoins apparues jeudi soir sur les réseaux sociaux, estimant que les « travailleurs essentiels » les plus exposés à la pandémie auraient dû être retenus par le magazine plutôt que Joe Biden et Kamala Harris. Les soignants, livreurs, employés de supermarchés ou des transports avaient été désignés personnalités de l'année par les lecteurs de Time magazine, mais la direction du magazine ne les a pas retenus pour son choix final.

Pour cette édition 2020, la porte-parole du Collectif « Justice pour Adama » est également mise en avant par le magazine américain pour son combat « contre les inégalités raciales ». Assa Traoré, la sœur d’Adama Traoré, est auréolée du titre de « gardienne de l’année ». Le magazine Time lui consacre un portrait dans lequel elle défend sa cause.