L'avocate de Nicolas Sarkozy a méthodiquement démonté les arguments de l'accusation

L’avocate de Nicolas Sarkozy s’est employée à fracasser la banquise de l’accusation. lors de sa plaidoirie : «Ce n’est pas une institution que j’attaque, c’est un dossier», a-t-elle précisé face aux deux représentants du Parquet National Financier (PNF) souligne le Figaro.

«Sa démonstration a été faible, et la sévérité n’a jamais créé une preuve», lance Jacqueline Laffont en faisant allusion aux 4 ans de prison dont 2 avec sursis requis la veille contre son client.

«Peu importe que rien n’ait été prouvé, vous dit le PNF, gronde Me Laffont dont la colère se sent mais n’explose pas, ce qui la rend bien plus redoutable. "On va sonder l’esprit de Nicolas Sarkozy. C’est une subversion du droit, sur la base de laquelle on requiert 4 ans de prison."

Au procès des "écoutes", l'avocate de Sarkozy, citée par l'AFP, plaide la relaxe face à un "désert de preuves".