Covid-19 : la France est « encore loin de l'objectif de passer sous 5.000 cas par jour », selon Jérôme Salomon

Le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, s’est exprimé ce lundi 7 décembre sur l’évolution de la pandémie en France. L'un des principaux objectifs du déconfinement serait menacé au regard des chiffres de l'épidémie.

« En France, la diminution du nombre de cas positifs, après une forte baisse, marque le pas depuis une semaine. Chaque jour, plus de 10 000 personnes sont testées positives, contre 5 000 par semaine au cœur de l'été. [...] On avisera si on doit prendre de nouvelles mesures, à en maintenir certaines, en fonction de la situation locale et des activités à risque. […] Le niveau de contaminations quotidiennes ne baisse plus. Nous sommes encore loin de l'objectif des 5.000 cas par jour. Malgré tous nos efforts, nous sommes toujours face à un risque élevé de rebond épidémique. […] Si les conditions actuelles se poursuivent, il sera en effet très difficile d'atteindre cet objectif » des 5 000 cas par jour avant le 15 décembre.

Si l'épidémie persiste, c'est parce que les conditions hivernales sont réunies et non à cause de « modifications de comportement des Français », selon les précisions de Jérôme Salomon.

Jérôme Salomon a tenu à lancer un avertissement :

« la saison hivernale sera très difficile. La période qui s’ouvre est une période à haut risque ».

Jérôme Salomon a tenu à rappeler que les autorités font appel « au bon sens » des Français pour respecter les gestes barrières lors des fêtes de fin d'année.

L'intervention de Jérôme Salomon soulève de nombreuses questions pour le respect du calendrier de déconfinement pour le 15 décembre et pour le 20 janvier prochain.