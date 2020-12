© Reuters © Reuters © Reuters

Voyage moins cher La SNCF envisage de plafonner le prix des billets de TGV en seconde classe Avec Atlantico Rédaction L'entreprise ferroviaire envisage de réduire, ou d'abandonner, le principe du "plus on réserve tôt, moins le billet est cher", les prix montant plus on s'approche de la date de départ

