Popularité : Emmanuel Macron gagne trois points, Jean Castex est stable

La popularité du président Emmanuel Macron progresse de trois points en novembre, passant de 38 à 41% d'opinions favorables sur son action, selon un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche. C'est le meilleur score du chef de l'Etat depuis six mois : il a progressé de 11 points depuis le premier confinement. Ce niveau lui permet de faire mieux que ses prédécesseurs à la même période de leur mandat, François Hollande (27%) comme Nicolas Sarkozy (32%).

Ce n'est pas le cas de Jean Castex, qui, lui, est stable avec 39% de satisfaits. Le total des mécontants, par contre, progresse à 56% (+ 4 points). Il "subit de plein fouet les reproches liés au confinement", observe le JDD.

Sondage réalisé du 12 au 19 novembre auprès de 1.924 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas et par internet. Marge d'erreur entre 1 et 2,2 points.