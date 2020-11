Le professeur Didier Raoult porte plainte contre le vice-président de l'Ordre des médecins chargé de la déontologie

Revue de presse des hebdos Avec Gilles Klein

L’Obs voit un retour de Sarkozy et plus d’immigrés que jamais auparavant en France, Pierre de Villiers voit la guerre civile arriver; Castex plonge, Pécresse pourrait le remplacer après 2022; Marianne s’attaque aux délires du film Hold Up sur le Covid