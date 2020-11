Le procès de Jonathan Daval accusé d'avoir tué sa femme Alexia dans la nuit du 27 au 28 octobre 2017

Début, ce matin, du procès de Jonathann Daval devant la cour d'assises de la Haute-Saône, à Vesoul. Cet informaticien de 36 ans, est accusé d'avoir tué sa femme dans la nuit du 27 au 28 octobre 2017, avant de bruler son corps abandonné dans une forêt proche de leur domicile.

Dans un premier temps, Daval avait signalé la disparition de son épouse Alexia, partie, selon lui, faire un footing, mais jamais revenue. Le corps d'Alexia Daval, partiellement calciné, avait été retrouvé dans un bois, deux jours plus tard à quelques kilomètres de chez elle. Pendant des mois, il avait affiché publiquement sa douleur, entouré, et soutenu par ses beaux-parents qui le considéraient comme leur fils.

Arrêté le 29 janvier 2018, Daval avait avoué avoir tué sa femme, en voulant la maitriser alors que, selon lui, elle s'énervait contre lui. Quelques mois plus tard, il a accusé sa belle-famille d'avoir tué Alexia et de comploter contre lui, pour le faire accuser. Puis il reconnaît finalement les faits, et parle d'un accident involontaire.

Le Monde évoque "un couple miné par l’infertilité de madame et l’impuissance de monsieur – chacun prenait un traitement ad hoc."

Daval risque la réclusion criminelle à perpétuité.