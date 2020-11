Il y a "300.000 SDF en France" alerte la Fondation Abbé Pierre

Le nombre de personnes sans domicile fixe atteint des sommets, alerte le délégué général de la Fondation Abbé-Pierre (FAP), Christophe Robert, dans une interview au JDD. "Le chiffre actuel tourne autour de 300.000 SDF, annonce Ça signifie deux fois plus qu'en 2012 et trois fois plus qu'en 2001", dit-il.

Pour arriver à ce chiffre, la fondation s'est plongée dans les données de l'Insee et a comptabilisé 185.000 personnes vivant en centres d'hébergement, 100.000 dans des lieux d'accueil pour demandeurs d'asile, 16.000 dans les bidonvilles, et plusieurs milliers de sans-abri dénombrés par les municipalités. Ils seraient 3.600 à Paris, 1.600 à Montpellier, 1.000 à Rennes.

La dernière enquête officielle de l'Insee en recensait 141.500 en 2012, note-t-on.

La fondation a fait ses calculs à l'occasion de la préparation du prochain rapport annuel sur le mal-logement et alors que la crise économique menace ces personnes déjà fragiles. "Nous craignons qu'une partie bascule dans la très grande précarité", alerte Christophe Robert. Il note que si pendant le premier confinement "tout le monde s'est mobilisé pour les personnes sans domicile", ce n'est plus le cas aujourd'hui avec "beaucoup d'expulsions de squats et de bidonvilles ces derniers mois". La fondation observe que la part des femmes et des familles ne cesse d'augmenter parmi les SDF. Ces derniers mois, de nouveaux publics, par exemple des personnes hébergées jusque-là chez des proches, ont appelé le 115, le numéro pour l'hébergement d'urgence.

"Plus de 9.000 places supplémentaires ont déjà été ouvertes. Mais ça reste très tendu", estime Christophe Robert. Il préconise "la création d'un fonds d'aide au paiement des loyers et des charges, doté de 200 millions d'euros". Et juge nécessaire de "développer des solutions de logement durable", avec notamment la construction de 150.000 logements sociaux par an.