2022 : François Hollande prépare-t-il son retour ?

François Hollande va-t-il faire son grand retour en politique ? Il en donne en tout cas l'impression, note le Figaro. Ces derniers jours, il a accordé une quinzaine d'entretiens des les médias, dont plusieurs ces derniers jours. Et il était, lors de la cérémonie du 11 novembre, aux côtés de Nicolas Sarkozy à l'Arc de Triomphe. Une cérémonie officielle lors de laquelle il a glissé à Emmanuel Macron "Ça va, c’est pas trop dur ? Difficile ?". Une petite phrase qui semble anodine de prime abord, mais que beaucoup ont interprété comme un moyen pour l'ancien président de "redevenir le président s’adressant à son jeune conseiller".

Cette offensive médiatique n'est pas complètement une surprise. En juin, dans le Corriere della Serra, premier quotidien italien, il n'a pas hésité à dire que "la vie est pleine de sollicitations, et d’imprévus". Sur France Inter vendredi, il s'est expliqué : pour lui, Emmanuel Macron "ne peut pas y arriver seul, il doit dialoguer, il doit concerter, il doit associer, il doit faire vivre les institutions…"

Qu'en pensent les autres voix de gauche ? "Il y a un vide à gauche et dans ce vide tout est possible", juge le socialiste Julien Dray, interrogé par Le Figaro. "François Hollande veut jouer un rôle vis-à-vis des affaires publiques et du gouvernement, donc d’Emmanuel Macron", estime de son côté Laurent Joffrin, à la tête d’un mouvement baptisé Engageons-nous

D'autres sont plus sceptiques face à l'idée d'un retour qui intéresserait l'ancien président. L’ex-ministre Michel Sapin, resté proche de lui, lâche : "qui voudrait y aller pour faire 6 %? C’est aussi mauvais pour soi que pour son mouvement. Il faut reconstruire quelque chose de puissant, qui comprenne le PS mais qui ne parte pas de lui…"

Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, doit présenter le 24 novembre un "plan de bataille pour 2022" avec "la constitution d’un programme fort". Quelle sera la place de François Hollande dans cette offensive ? Les paris sont ouverts.