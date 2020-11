13 novembre 2015 : 93% des Français estiment qu’un attentat similaire au Bataclan pourrait à nouveau se produire

Alors que la crise sanitaire du Covid-19 et la peur du virus occupent les esprits, la menace terroriste reste une source d’inquiétudes pour les Français. D’après un sondage de l’Ifop pour CNews et Sud-Radio, 93% des Français estiment qu'un attentat similaire à ceux du 13 novembre 2015 (les attaques au Bataclan, aux terrasses d’établissements à Paris et au Stade de France) pourrait à nouveau se produire aujourd'hui. Les récentes attaques ayant visé Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine, des fidèles au cœur de la basilique de Nice et deux personnes devant les anciens locaux de Charlie Hebdo ont provoqué une vive émotion à travers le pays ces dernières semaines.

Cette étude de l’Ifop pour CNews et Sud-Radio a été menée auprès d'un échantillon de 1.007 personnes, représentatif de la population française.

La possibilité d'attaques multiples, comme celles qui se sont produites le 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis, doublées d'une prise d'otages comme celle du Bataclan, apparaît comme une option très probable pour 95% des sympathisants de La France Insoumise, 94% des sympathisants du PS, et est encore plus élevée pour les sympathisants des Républicains et du Rassemblement national (97%).

Même les habitants des communes rurales (à 96%) tablent le plus sur des attaques similaires, affichant même un résultat de huit points de plus que les habitants de l'agglomération parisienne (88%).

Les attentats du 13 novembre 2015 avaient causé la mort de 130 personnes et fait plus de 350 blessés à Paris et à Saint-Denis. Ils constituent les attentats les plus meurtriers perpétrés en France depuis la Seconde Guerre mondiale.