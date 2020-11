Après un conseil de défense sanitaire ce matin, Jean Castex parlera ce soir à 18 heures

Deux semaines après le début du reconfinement, Jean Castex va faire un premier bilan sur la deuxième vague de coronavirus, ce soir à 18 heures. Le Conseil de défense se réunit ce matin.

« Nous allons voir si l’on doit desserrer ou resserrer le dispositif, au vu des données épidémiologiques », a expliqué le Premier ministre au Monde. S’il constate « un petit ralentissement » de la propagation de l’épidémie, « ce n’est certainement pas le moment pour desserrer la bride ».

Tandis que Bruno Le Maire sur BFM Business déclarait que rien n'était encore tranché ce matin.

On note par ailleurs que plus de la moitié des Français ne respectent pas les règles du confinement mis en place le 30 octobre, selon un sondage Ifop pour Consolab.

Depuis le début du second confinement mis en place pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, 60% des personnes interrogées ont transgressé au moins une fois le confinement. Soit 27% de plus que pendant les six premières semaines du premier confinement