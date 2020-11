Sebastian Kurz, le chancelier autrichien, sera à Paris mardi pour un sommet sur la réponse européenne face à la menace terroriste

Après les attaques à Vienne en Autriche et à Nice et Conflans-Sainte-Honorine en France, le président de la République va recevoir le chancelier autrichien dans le cadre d’un sommet spécial. Emmanuel Macron va recevoir à l'Elysée mardi le chancelier autrichien Sebastian Kurz avant une visioconférence à 15h sur la réponse européenne à la menace terroriste avec la chancelière Angela Merkel, le président du Conseil Charles Michel et la présidente de la Commission Ursula von der Leyen.

A l’issue de cette visioconférence, une conférence de presse avec plusieurs des participants sera organisée.

Cette réunion intervient après l'attentat djihadiste de Vienne en Autriche et après les attentats de Nice et la décapitation de Samuel Paty en France.

La coopération européenne doit permettre de renforcer la riposte face à la menace terroriste. La question des frontières pourrait être au cœur des débats de mardi.