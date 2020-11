Lutte contre le terrorisme : Emmanuel Macron annonce un doublement des forces de sécurité aux frontières et lance un appel pour refonder "en profondeur" l'espace Schengen

Emmanuel Macron a annoncé, ce jeudi 5 novembre, un doublement des « effectifs de police et de douane aux frontières ». Ils passeront de 2.400 à 4.800 personnes. Cette hausse des effectifs et de la présence des forces de sécurité sur le terrain doit permettre de lutter plus efficacement contre l'immigration clandestine et le terrorisme.

Cette décision a été prise « en raison de l'intensification de la menace » après les récents attentats, dont celui de Nice, selon les précisions du président de la République lors d'un déplacement au Perthus dans les Pyrénées-Orientales, à la frontière franco-espagnole :

« Des actions terroristes peuvent être menées par des personnes qui utilisent les flux d'immigration ».

Le chef de l’Etat a aussi précisé qu’il était « favorable » à la refondation de l'espace Schengen « en profondeur » et à « un plus grand contrôle ».

Emmanuel Macron a indiqué qu'il porterait « en ce sens des premières propositions » au Conseil européen en décembre prochain avec la « volonté d'aboutir sous la présidence française » au premier semestre 2022. Cette refondation doit rendre l'espace Schengen « plus cohérent », pour qu'il « protège mieux ses frontières communes », qu'il « articule mieux » les impératifs de responsabilité de protection des frontières et de « solidarité », et que « la charge ne soit pas qu'aux pays de première entrée ».

Emmanuel Macron a aussi tenu à préciser qu'un changement de la Constitution n'était pas justifié pour faire face à la menace « terroriste ». Selon le président de la République, la France prendra « les lois qui sont nécessaires, si elles correspondent à des besoins identifiés ».