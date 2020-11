Jean Castex déplore le fait que les maires soient appelés "à violer les lois de la République" sur les questions du reconfinement et de l'ouverture de certains commerces

Jean Castex a déploré ce mardi 3 novembre que certains élus appellent les maires à "violer les règles de la République" en prenant des arrêtés pour rouvrir les commerces pendant le reconfinement.

Cette prise de position du Premier ministre est intervenue dans le cadre de la séance des questions au gouvernement à l’Assemblée nationale ce mardi :

"Quand la République est confrontée à la plus grave crise sanitaire qu'elle ait subie depuis des décennies, on n'appelle pas les maires, serviteurs de la République, à violer les lois de la République. Ça n'est pas possible".

Le Premier ministre s’est exprimé ce dimanche sur la question des commerces de proximité et sur les produits qui seront interdits ou accessibles dans les grandes surfaces.

Les librairies ou les fleuristes vont notamment rester fermés. Des aides financières seront apportées pour de très nombreux secteurs lors de cette période du confinement afin de surmonter cette nouvelle épreuve sur le plan économique.