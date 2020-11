La ville de Washington se barricade à l’approche du vote et des résultats de l'élection présidentielle

Les électeurs américains s'apprêtent à voter ce mardi 3 novembre dans le cadre de l'élection présidentielle entre Donald Trump et Joe Biden. 93 millions d'Américains ont déjà voté par anticipation face à la crise sanitaire du Covid-19. Certains Etats comme la Californie, la Pennsylvanie ou le Michigan pourraient faire basculer l'élection la nuit prochaine. Donald Trump et Joe Biden ont multiplié les meetings et les rassemblements dans les ultimes jours et heures de la campagne. Les sondages sont favorables à Joe Biden.

Le président américain prendra ses fonctions officiellement en janvier prochain.

A quelques heures du vote, l'ambiance qui règne au coeur de la ville de Washington est pourtant très particulière. Selon de nombreux médias, les façades des commerces et de certains bâtiments ont été protégées à Washington par des barrières protectrices comme lors des manifestations des Gilets jaunes en France.

Ce choix intervient alors que les commerçants sont inquiets face à de potentiels débordements. Lors de la soirée électorale de mardi, les autorités et certains commerçants redoutent des débordements au coeur de Washington entre les partisans de Donald Trump et de Joe Biden.

Des quartiers entiers et de nombreux commerces et bâtiments ont donc été protégés par des planches par anticipation. Les façades extérieures sont sécurisées face aux craintes de débordements et d'incidents lors de manifestations potentielles le soir de l'élection et lors de l'attente des résultats.

Les commerces dans le centre de Washington et autour de la Maison-Blanche se barricadent en prévision d'une élection sous tension.

Selon des informations de Franceinfo, à la veille du scrutin, presque tous les commerces, hôtels ou administrations du quartier sont barricadés derrière des plaques de bois.

La rédaction de CNews a précisé que le personnel de la Maison Blanche a commencé d'ériger une barrière "infranchissable" pour éviter d'éventuelles intrusions causées par des manifestations le soir du 3 novembre. L'intégralité des forces de police de Washington est mobilisée pour la soirée de mardi à Washington, ainsi que 250 soldats de la garde nationale, d'après les informations de NBC News.