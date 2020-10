Covid-19 : Emmanuel Macron annoncera de nouvelles restrictions ce mercredi à 20 heures

Le chef de l'Etat va s'exprimer une nouvelle fois ce mercredi 28 octobre sur la crise sanitaire. Deux semaines après avoir annoncé l'entrée en vigueur d'un couvre-feu, Emmanuel Macron s'apprête à annoncer de nouvelles restrictions pour endiguer l'épidémie de Covid-19, limiter le nombre de contaminations et freiner l'engorgement dans les servies hospitaliers.

D'après des informations du Parisien et selon l'Elysée, le président de la République prendra la parole à la télévision mercredi soir, à 20h, pour dévoiler ces mesures qui pourraient concerner potentiellement un nouveau confinement à l'échelle du pays.

Beaucoup de questions se posent sur l'école, pour les restaurateurs et pour l'économie notamment fac eà ce possible retour d'une phase aménagée de confinement. De nouveaux dispositifs d'aides devraient être déployés pour les secteurs les plus concernés et impactés.

Mardi matin, Emmanuel Macron a réuni un conseil de défense en présence de Jean Castex et d'une dizaine de ministres. Un deuxième conseil de défense sera organisé ce mercredi matin, avant le Conseil des ministres, pour acter et décider des nouvelles restrictions.

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé aux responsables politiques que des débats suivis de votes sur la lutte contre le Covid-19 se dérouleront à l'Assemblée nationale jeudi matin et au Sénat l'après-midi.