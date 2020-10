Ramzan Kadyrov estime qu'Emmanuel Macron pousse les musulmans "vers le terrorisme"

Après les propos controversés de Recep Tayyip Erodgan sur la santé mentale d'Emmanuel Macron et sur l'appel au boycott des produits français, un autre dirigeant a ciblé le chef de l'Etat français suite à son discours lors de l'hommage à Samuel Paty, l'enseignant décapité lors de l'attentant de Conflans-Sainte-Honorine, et sur la décision de ne pas renoncer au droit à la caricature.



Ramzan Kadyrov a violemment critiqué les propos d'Emmanuel Macron. Le dirigeant tchétchène a comparé Emmanuel Macron lui-même à un "terroriste". Il reproche notamment au dirigeant français de "qualifier des actions qui sont offensantes pour près de deux milliards de musulmans du monde de "liberté d'expression"" et de vouloir "changer leur religion".

Ramzan Kadyrov se montre menaçant dans ses récentes déclarations :

"Je ne sais pas dans quel état se trouvait Macron lorsqu'il a fait cette déclaration, mais les conséquences d'une telle réaction peuvent être très tragiques ".

Ce message relayé dans de nombreux médias émane d'une publication de Ramzan Kadyrov sur sa chaîne Telegram.

Les déclarations de Ramzan Kadyrov risquent de provoquer de nouvelles tensions diplomatiques :

"Le président français lui-même devient désormais comme un terroriste. Soutenant les provocations, il appelle secrètement les musulmans à commettre des crimes. Vous forcez les gens au terrorisme, poussez les gens vers lui, vous ne leur laissez pas le choix et vous créez toutes les conditions pour nourrir les idées extrémistes dans l'esprit des jeunes".

Le dirigeant tchétchène conseille également à Emmanuel Macron d'"arrêter les provocations et les attaques contre la foi avant qu'il ne soit trop tard".

Ramzan Kadyrov a qualifié Emmanuel Macron de "chef de file et inspirateur du terrorisme" en France.