François Hollande : "une partie minoritaire de la gauche a pu manifester une étrange tolérance envers l’islam"

Une semaine après l'assassinat de Samuel Paty par un islamiste tchétchène de 18 ans, l'ancien président de la République François Hollande s'inquiète dans Libération de la surenchère dans les réactions à cet attentat. "Je connais ces situations qui incitent à avancer, sous le coup de l’émotion ou par calcul politique, des propositions qui se révèlent aussi irréalistes qu’inconstitutionnelles", dit-il. Mais "il vaut mieux appliquer scrupuleusement et fermement les textes existants plutôt qu’improviser des dispositions de circonstance qui resteront lettre morte".

Il dénonce notamment les "incantations" venant des "groupes politiques" dont sont issus "le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur". "On exige l’enfermement des fichés S, alors que nous savons que nul ne peut être interné sans une décision de justice ; on demande l’expulsion des étrangers condamnés, alors qu’il faut pour ce faire obtenir l’accord du pays d’origine ; on prétend revenir sur le regroupement familial, au mépris du droit européen. On veut supprimer le recours individuel devant la Cour européenne des droits de l’homme, alors que la parole de la France est engagée depuis 1981", énumère-t-il. "En démocratie, le droit n’est pas une faiblesse. C’est notre force", insiste le président de la République, qui rappelle que sous son quinquennat, les moyens des services de renseignement ont été augmentés.

Dans cet entretien, il estime que "si nous voulons préserver les valeurs de la France, notamment le droit d’asile, nous devons être intraitables sur le respect de la laïcité et l’adhésion au pacte républicain." Pour autant, il regrette "qu’une partie minoritaire de la gauche a pu manifester une étrange tolérance envers l’islam qu’elle n’avait jamais admise pour les autres cultes, en particulier le culte catholique". "Au prétexte que les musulmans représentaient des populations issues de l’immigration et faisaient souvent partie des catégories les moins favorisées, des accommodements inadmissibles ont été abusivement présentés", estime François Hollande.