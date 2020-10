Des ministres considèrent que plutôt que la défendre, l'Observatoire de la laïcité se concentre sur la lutte contre l'islamophobie avec des alliés pas toujours fréquentables

Emmanuel Macron a été alerté par plusieurs de ses ministres dont Marlène Schiappa, Jean-Michel Blanquer et Gérald Darmanin sur le fonctionnement de l'Observatoire de la laïcité : "Plutôt que de défendre la laïcité, son président, Jean-Louis Bianco, et le rapporteur général se concentreraient sur la lutte contre l'islamophobie avec des alliés pas toujours fréquentables."

Le remplacement de son rapporteur général Nicolas Cadène semblait donc acquis, mais la parution d'un article dans Le Point, après l'assassinat de Samuel Paty, a changé la donne selon le Figaro.

"On ne peut pas avoir un attentat et que la première mesure soit de virer le rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, ça fait de lui un martyr même s'il a passé plus de temps à combattre les laïques qu'à promouvoir la laïcité" regrette un de ceux qui se battait pour son limogeage.

Si la structure est maintenue dans son état actuel, des noms circulent pour en prendre la présidence : Jean-Pierre Obin, Bernard Cazeneuve, Elisabeth Badinter. On pourrait aussi confier la présidence à un ministre, et placer un préfet comme rapporteur général. Ou encore élargir sa mission à la question scolaire, et y nommer Dominique Schnapper