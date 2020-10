Sept personnes mises en examen après l'assassinat de Samuel Paty

Après l'attentat de Conflans, et le meurtre de Samuel Paty, sept personnes mises en examen, dont six pour «complicité d’assassinat terroriste» selon le procureur national antiterroriste, Jean-François Ricard.

« Il est aujourd’hui clair que le professeur a été nommément désigné comme une cible sur les réseaux sociaux » a expliqué le procureur qui met en cause le parent d’élève à l’origine de la polémique, Brahim C., et le militant islamiste Abdelhakim Sefrioui.

Deux collégiens âgés de 14 et 15 ans, ont été mis en examen pour « complicité d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste » et placés sous contrôle judiciaire mercredi. sIls auraient désigné l’enseignant contre une « somme de 300 ou 350 euros ».

Selon le Parisien "l’enquête révèle qu’Abdoullakh Anzorov, le bourreau de Samuel Paty, avait laissé transparaître de nombreux signes de radicalisation non détectés". « En dépit de signes de dérive sectaire » le jeune Tchétchène de 18 ans d’Evreux n’était ni “fiché S” ni surveillé