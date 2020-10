Les jeunes bénéficiaires des APL et les boursiers toucheront une aide de 150 euros

Lors de son interview télévisée mercredi, le président Emmanuel Macron avait annoncé une "aide exceptionnelle de 150 euros plus 100 euros par enfant" pour "les bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active) et des APL (aides personnalisées au logement). Puis jeudi, le gouvernement avait précisé que les bénéficiaires du RSA toucheraient bien la prime de 150 euros, mais que ceux ayant des APL n'auraient que la prime de 100 euros par enfant. Un rabottage qui avait déçu les associations de lutte contre la précarité, qui avaient déploré que les jeunes de moins de 25 ans sans enfant soient exclus du dispositif.

Dans un entretien au JDD, le Premier ministre Jean Castex réajuste l'aide et déclare : "S'agissant des jeunes, je vous annonce aujourd'hui que nous leur étendons cette aide : 150 euros seront également versés aux 400.000 jeunes qui touchent les APL et aux étudiants boursiers". Il explique que si "le choix du président de la République" a été de "favoriser l'insertion par le travail", "nous avons aussi pleinement conscience du fait que lorsque survient une crise économique, elle touche d'abord et de plein fouet les personnes précaires et les jeunes".

Dans ce même entretien, le Premier ministre précise qu'il présentera la semaine prochaine "l'acte II de la stratégie pauvreté" du gouvernement. Cette présentation aurait dû avoir lieu hier, samedi 17 octobre, mais a été repoussée du fait de l'attentat islamiste à Conflans-Sainte-Honorine.