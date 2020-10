Couvre-feu : 62% des Français concernés par cette mesure approuvent ce dispositif

Alors que le couvre-feu entrera en vigueur à partir de samedi, une majorité de Français approuve les mesures annoncées par Emmanuel Macron dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Ces données proviennent d'un nouveau sondage Elabe pour BFMTV.

73% des personnes interrogées se disent inquiètes de la propagation du virus. 6 Français sur 10 craignent que les nouvelles mesures du gouvernement ne soient "pas efficaces". D'après ce sondage pour BFMTV, 56% des personnes interrogées n'ont pas trouvé le chef de l'Etat "convaincant" lors de cette interview.

62% des Français concernés par le couvre-feu y sont favorables, selon ce sondage. 90% des sondés indiquent qu'ils respecteront bien ce couvre-feu.

Ce couvre-feu sera instauré de 21 heures à 6 heures à partir de samedi dans toute l'Ile-de-France et dans huit métropoles.

43% des Français considèrent que le gouvernement ne prend pas assez de précautions dans la lutte contre le coronavirus. Cette catégorie est en hausse de 2% de plus que lors du précédent sondage, réalisé le 2 octobre 2020. 61% affirment ainsi ne pas faire confiance en l'exécutif dans la gestion de cette épidémie.

Ce sondage a été réalisé auprès d'un échantillon de 1000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée selon la méthode des quotas appliquée aux variables suivantes : sexe, âge et profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie d’agglomération. Les personnes ont été interrogées par Internet le 15 octobre 2020.