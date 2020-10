Le Comité d'éthique de France Télévisions met en cause l'objectivité d'une émission de Cash Investigation sur les inégalités de salaires entre les femmes et les hommes

Cash Investigation, l'émission de France 2 présentée par Elise Lucet, a diffusé le 19 mai dernier une enquête mettant en cause l'inégalité salariale à la Caisse d'Epargne d'Ile-de-France, est mise en cause par le Comité d'éthique de France Télévisions pour avoir principalement repris les arguments de la CGT révèle le magazine Challenges.

Cette enquête est critiquée par le Comité relatif à l'honnêteté, l'indépendance, le pluralisme de l'information et des programmes de France Télévisions, créé en application de la loi du 14 novembre 2016, composé de cinq personnalités indépendantes, nommées pour trois ans.

Cette mise en cause intervient alors que le syndicat CGT, après une mise en demeure, vient d’assigner officiellement en justice la banque pour discrimination envers les femmes dans le cadre d’une action de groupe.

Le comité d'éthique de France Télévisions constate que "que la présentation des faits par Cash Investigation correspond pour l’essentiel aux arguments de la CGT dans son action de groupe. Le syndicat est minoritaire dans l’entreprise, et selon les plaignants, n’a pas signé l’accord d’entreprise relatif à l’égalité femmes/hommes."

La différence, estimée, par la CGT, serait de l'ordre de 18 %, entre les salaires des femmes et des hommes et les journalistes de « Cash investigation » indiquent dans leur reportage que ce chiffre correspond aussi à leurs « propres calculs » tandis que l’entreprise estime que le pourcentage pertinent d’écart salarial entre hommes et femmes n’est que de 1 %.

« Cash investigation » a répondu au Comité que l’entreprise avait refusé de lui accorder un entretien. Mais le comité d'éthique saisi par la Caisse d’épargne juge que « le refus de l’entreprise d’accorder un entretien ne suffit pas à justifier une présentation déséquilibrée des chiffres.