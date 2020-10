Prime pour les policiers qui travaillent la nuit, augmentation de 325 millions du budget 2021 de la police annonce Darmanin

Les syndicats de policiers seron reçus jeudi par le président de la République pour parler de la «protection des policiers». Mais le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a déminé le terrain avec une série d'annonces, mardi souligne Le Monde.

Le budget de la police sera augmenté de 325 millions en 2021, dont 125 millions pour le renouvellement du parc de vhicules : un sur quatre sera changé. Et les 22.000 policioers qui travaillent la nuit auront désormais en moyenne 60 à 100 euros de plus chaque mois. Les nuiteux "qui travaillent sur des horaires décalés entre 23 heures et 8 heures du matin, et dont les avantages salariaux n’avaient pas été revalorisés depuis deux décennies." précise Le Monde.

Le budget immobilier va lui aussi augmenter de 12 millions d’euros, en espérant obtenir jusqu’à 740 millions d’euros dans le cadre du plan de relance, afin de rénover les commissariats notamment.

Le ministre a aussi annoncé relancer les discussions sur la gratuité des transports pour les policiers