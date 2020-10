Coronavirus : l'édition 2021 du salon de l'Agriculture est annulée

Selon des informations de RTL, la prochaine édition du salon de l'Agriculture n'aura pas lieu. Il devait être organisé en février 2021. La "plus grande ferme de France" va donc reporter sa 58e édition à l'année 2022.

Le Concours Général des Produits sera néanmoins organisé en régions. Des marchés fermiers auront lieu à Paris.

En 2019, 633.000 visiteurs s'étaient rendus Porte de Versailles, et selon Le Figaro, 428.000 personnes avaient participé à l'édition 2020. Ce chiffre était en baisse suite à l'annulation de la dernière journée du salon, à cause des débuts de l'épidémie de Covid-19.

L'édition 2021, qui vient d'être annulée, devait se tenir du 27 février au 7 mars.

Jean-Luc Poullain, le directeur du Centre national des concours et expositions agricoles, propriétaire du salon, s'est exprimé suite à cette décision dans les colonnes du Figaro :

"Il est de notre responsabilité (...) de dire le plus en amont possible notre décision qui est de reporter à l'année suivante le salon de l'Agriculture, tout en maintenant à Paris et dans différentes villes des événements dont les agriculteurs ont besoin".