Après l'attaque du commissariat Jean Castex promet des embauches de policiers et l'élargissement du rôle des polices municipales

Réagissant à l'attaque d'un commissariat, le Premier ministre a promis, sur France Info, que son gouvernement serait "intraitable" et qu'il donnerait aux policiers "les moyens nécessaires à leur action".

"Quand on voit un commissariat attaqué, comme récemment à Champigny-sur-Marne, ou quand on voit deux policiers sauvagement agressés comme dans le Val-d'Oise la semaine dernière, on se dit que c'est l'Etat et la République qui sont pris pour cible." a-t-il déclaré tout en promettant "des arrestations".

Selon lui : la lutte contre l'insécurité, qui fait partie des "priorités" du gouvernement. Le Figaro souligne que Jean Castex l'a reconnu : l'insécurité est aujourd'hui «le point faible de notre pays».

Il a ajouté "Nous allons revoir le rôle des polices municipales et les renforcer. Cela concerne la question de l'armement, mais également la question de leurs prérogatives en matière de constatation d'infraction."