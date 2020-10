Le socialiste Pierre Aidenbaum, ancien adjoint à la mairie de Paris, mis en examen pour viol et agressions sexuelles

Ex-adjoint d'Anne Hidalgo à Paris et ancien président de la Licra, Pierre Aidenbaum a été mis en examen pour "viol" par personne ayant autorité et "agressions sexuelles" dans le cadre d'une information judiciaire ouverte ce vendredi, a annoncé le Figaro. Mis en garde à vue après une confrontation avec la plaignante, Pierre Aidenbaum a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de contact avec la ou les victimes et les témoins. Il lui est également interdit de paraître à l'Hôtel de ville et à la mairie d'arrondissement de Paris centre.

L'ancien maire du 3e arrondissement (de 1995 à 2020) "a pris acte de sa mise en examen. Il est très éprouvé par les faits qui lui sont reprochés et la souffrance exprimée", a indiqué son avocate, Me Maud Touitou, dans un communiqué à l'AFP. "Par respect pour les personnes en cause et l'institution judiciaire, il ne fera aucun commentaire et réserve l'entièreté de ses déclarations au magistrat instructeur".

De son côté, la maire de Paris a pris "connaissance de cette mise en examen pour des faits extrêmement graves. Elle demande à l'intéressé de démissionner immédiatement de son mandat de conseiller de Paris", a indiqué la mairie à l'AFP. Le 14 septembre 2020, après la mise au jour de ces faits présumés de harcèlement sexuel à l'encontre d'une ancienne collaboratrice, Pierre Aidenbaum avait démissionné de son poste d'adjoint à la mairie de Paris chargé de la Seine, mais avait conservé son poste de conseiller de Paris