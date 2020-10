Donald Trump menace de ne pas participer au prochain débat virtuel avec Joe Biden

Afin de "garantir la sécurité des candidats face au coronavirus" et après la contamination de Donald Trump, le futur débat entre les deux candidats pour l'élection présidentielle américaine va être aménagé. Les conditions d'organisation et les mesures appliquées ne seront pas les mêmes. Le prochain débat entre Donald Trump et Joe Biden est prévu pour le 15 octobre prochain. Il se tiendra virtuellement, selon les précisions des organisateurs ce jeudi 8 octobre.

Les deux candidats vont participer depuis des lieux séparés et à distance, par visioconférence. Le modérateur et un panel d'Américains sélectionnés pour interroger les candidats seront eux à Miami en Floride. Ces précisions ont été détaillées par la commission organisatrice dans un communiqué.

Donald Trump a pourtant déclaré dans la foulée qu'il ne participerait pas à un débat virtuel après avoir été interrogé jeudi matin sur la chaîne Fox Business.

"Je ne participerai pas à un débat virtuel. Ce n’est pas acceptable. Je ne vais pas perdre mon temps dans un débat virtuel. Débattre, ce n’est pas cela".

Reste à savoir si les nouvelles modalités du débat vont permettre à cet événement de se dérouler dans de bonnes conditions et si Donald Trump participera bien à ce nouveau rendez-vous avec Joe Biden, malgré ses menaces.

Trois débats étaient prévus entre Joe Biden et Donald Trump dans le cadre de la campagne avant l’élection du 3 novembre. Le premier a déjà eu lieu le 29 septembre. Les deux autres sont programmés les 15 et 22 octobre.