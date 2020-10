Intempéries dans les Alpes-Maritimes : Emmanuel Macron va s'exprimer en direct ce mercredi 7 octobre dans le journal de 20h de TF1 et de France 2

Le président de la République Emmanuel Macron effectue un déplacement ce mercredi dans les Alpes-Maritimes après les ravages de la tempête Alex. Le chef de l'Etat sera interviewé ce mercredi 7 octobre en direct dans les journaux de 20H de TF1 et de France 2 depuis Saint-Martin-Vésubie, l'un des villages des Alpes-Maritimes les plus durement touchés par les intempéries. Cet entretien sera également diffusé sur LCI et Franceinfo.

Le chef de l'Etat sera interrogé par Marie Chantrait, journaliste de TF1, et par Jeff Wittenberg, journaliste pour France 2. Les deux chaînes ont publié un communiqué commun.

Le président s'exprimera sur la situation dans les Alpes-Maritimes.

Le chef de l'Etat s'est engagé à apporter le soutien de l'Etat "dans la durée" et à "la mesure de la catastrophe", cinq jours après les intempéries exceptionnelles qui ont dévasté l'arrière-pays niçois. Des crues très importantes ont détruit de nombreuses maisons et des infrastructures.

Selon le dernier bilan, au moins quatre personnes sont mortes et huit individus sont toujours portés disparus.

Des foyers sont toujours privés d'électricité. L'accès à certains villages est encore extrêmement difficile.

Emmanuel Macron lors de son intervention de ce soir devrait préciser les moyens qui seront déployés, notamment des aides matérielles et financières, afin de venir soulager les habitants des zones sinistrées après le passage de la tempête Alex. L'arrêté proclamant l'état de catastrophe naturelle après le passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes a été signé, comme l'a confirmé Emmanuel Macron lors de son déplacement à Tende.