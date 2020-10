© LIONEL BONAVENTURE / AFP © LIONEL BONAVENTURE / AFP © LIONEL BONAVENTURE / AFP

Stratégie locale Coronavirus : la ville de Marseille souhaite créer son propre conseil scientifique Avec Atlantico Rédaction La ville de Marseille a l'intention de créer son propre conseil scientifique pour évaluer la situation sanitaire pour "dire (elle-même) ce qui va et ce qui ne va pas" et ne "plus dépendre de certains scientifiques parisiens".

