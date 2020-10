Antisémitisme : un restaurant casher parisien vandalisé de croix gammées

C'est avec effroi que les propriétaires d'un restaurant casher du XIXème arrondissement de Paris ont découvert leur restaurant saccagé la matinée du vendredi 2 octobre. Des inscriptions telles que "Hitler avait raison" ont été inscrites sur leurs murs ainsi que de nombreux dégats sur le mobilier.

Selon une source policière qui s'est confiée à LCI, l'opération a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi. Les assaillants ont fracturé le rideau de fer, commis leur méfaits à l'intérieur de l'établissement, inondé les lieux sans oublier de partir avec la caisse. Une enquête a immédiatement été ouverte.

François Dagnaud, maire de l'arrondissement, a dénoncé sur Twitter cet acte et s'est rendu sur place "Je me suis rendu sur place dès ce matin pour dénoncer cette abomination et témoigner notre indignation et notre solidarité !".