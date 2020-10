Les Alpes-Maritimes dévastées après le passage de la tempête Alex

Suite au passage de la tempête Alex en Bretagne, des pluies diluviennes sont tombées dans les Alpes-Maritimes. Au petit matin, samedi 3 octobre, deux morts avaient été recencés ainsi que quelques disparues. Météo France, a baissé la vigilance mais le département est toujours en vigilance jaune pluie-inondation et crues. Les cumuls de pluie débuté vendredi matin, ont atteint généralement 40 à 80 mm sur le littoral et 120 mm sur le proche-littoral. À l'intérieur, elles ont atteint 200 à 350 mm et jusqu'à 500 mm ponctuellement.

Encore 12 000 habitations sont encore privés d'électricité ce matin et des zones sont complétement sinistrées dans les vallées du département. Éric Ciotti député Les Républicains du département survole actuellement la zone pour constater les dégats.

Le premier ministre Jean Castex a annoncé se rendre sur place "dès que les conditions opérationnelles le permettront" accompagné de son ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.