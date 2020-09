Détonation à Paris : un avion a franchi le mur du son

Une forte détonation a été entendue à Paris et en Ile-de-France ce mercredi 30 septembre. Cet "incident" s'est rapidement retrouvé en tête sur Twitter avec : "#explosion". Selon des informations de RTL et de nombreux médias, il s'agissait en réalité d'un avion militaire ayant passé le mur du son à l'Est de Paris.

Un Rafale, toujours en vol, a décollé d'urgence de Saint-Dizier, en Haute-Marne. Il est intervenu en raison d'une perte de contact des contrôleurs aériens avec un avion civil Embraer qui reliait Brive en Corrèze à Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor.

Dans le cadre de la mission de sûreté aérienne, le Rafale a donc été envoyé d'urgence afin de vérifier qu'il ne s'agissait pas d'une menace.

Suite aux conditions météorologiques, la déflagration s'est propagée sur 20-30 kilomètres. Le passage du mur du son n'est autorisé que dans ce cas exceptionnel d'urgence. Il n'est toléré en principe qu'à l'entraînement, à très haute altitude et dans des couloirs aériens bien définis.

La préfecture de Paris a très rapidement communiqué sur les réseaux sociaux, demandant de ne pas "encombrer les lignes de secours".