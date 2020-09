Rachida Dati se confie dans la presse britannique sur son souhait de vouloir "gagner l'élection présidentielle de 2022"

Après la bataille des municipales à Paris face à Anne Hidalgo, Rachida Dati a précisé ses intentions pour la future élection présidentielle de 2022 en accordant un entretien à la presse britannique, à la rédaction du Times. L'article porte le titre suivant : "J'ai combattu l'élite française. Maintenant je veux être présidente".

Elle indique clairement qu'elle souhaite "gagner l'élection présidentielle de 2022" :

"Quand vous faites de la politique et que vous gagnez des batailles électorales qui vous montrent que vos idées progressent, que vous défendez vos valeurs ainsi qu'une cohésion et une communauté de destins, fatalement vient le moment où vous vous dites, particulièrement en voyant l'état du pays, que peut-être je pourrais me lancer dans ce combat ".

Dans le cadre de son entretien au Times, Rachida Dati évoque également la question des inégalités et du chômage, ainsi que la présidence d'Emmanuel Macron.

Même si elle reconnaît qu'aucune femme n'a encore jamais dirigé la France, Rachida Dati tient à souligner le fait qu'elle a été la première femme nommée Garde des Sceaux en 2007 :

"Voyez-vous, les choses avancent".

En juin dernier, Rachida Dati avait récoltés 34% des voix dans le cadre de l'élection municipale à Paris face à Anne Hidalgo.