Menacée : une collaboratrice de Charlie Hebdo obligée de quitter son domicile

Marika Bret responsable des ressources humaines de Charlie Hebdo est sous protection policière depuis bientôt 5 ans. La semaine dernière, lundi 14 septembre, au vu de menaces précises, les policiers l'ont invitée à quitter son domicile sans tarder explique-t-elle dans une interview au Point : "J'ai eu dix minutes pour faire mes affaires et quitter mon domicile. Dix minutes pour abandonner une partie de son existence, c'est un peu court, et c'est très violent. Je ne reviendrai pas chez moi."

Elle ajoute "Je veux que chacun comprenne que ce qui m'est arrivé peut arriver à n'importe qui. Ce n'est pas ma petite personne qui est importante dans cette affaire, mais le point où nous en sommes arrivés." . Elle se dit en colère de vivre sous protection, de travailler dans un journal protégé par des hommes armés, derrière des portes blindées.

Et elle s'en prend à ceux qui selon elle, alimenté la haine dont elle et les journalistes de Charlie sont l'objet : "Vous pensez à Jean-Luc Mélenchon qui traite Charlie Hebdo et Marianne de « bagagistes de Valeurs actuelles » ? lui demande Le Point, elle répond : "Oui, Jean-Luc Mélenchon alimente un climat de haine. Il a partagé sur les réseaux sociaux un dessin de la revue Regards qui faisait parler les morts de Charlie pour leur faire dire le contraire de ce qu'ils ont toujours pensé… "