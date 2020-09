La femme de ce député qui va rejoindre le Modem vient d'être embauchée par ... le MoDem

Comme le constate l'Express : "Malgré l'interdiction d'employer son conjoint, les carrières du député Yannick Favennec et de sa femme restent très liées depuis 2017" Début septembre, le groupe MoDem embauche une nouvelle secrétaire générale adjointe. Eloïse Kambrun-Favennec, collaboratrice parlementaire et juriste expérimentée, spécialiste des travaux de la commission des lois. Madame Kambrun-Favennec n'est autre que l'épouse du député Yannick Favennec qui va rejoindre... le groupe MoDem. Simple coincidence.

En octobre 2018, Yannick Favennec député de la Mayenne avait abandonné l'UDI pour rejoindre le nouveau groupe Libertés et territoires. Puis, en février 2019, on apprend , par Le Canard enchaîné que Libertés et Territoires a embauché une certaine Eloïse Favennec. "Rien d'illégal puisqu'elle n'est pas employée directement par son mari." souligne l'Express.

Nouveau déménagement pour le député en septembre 2020 donc, changement de groupe. Sa femme ne fait que le précéder, elle change aussi d'employeur. "Ça ne m'étonnerait pas que Yannick Favennec ait dealé ça dans son transfert, commente un député qui l'a côtoyé chez Libertés et territoires"

Comme le président du groupe MoDem, Patrick Mignola, le député Favennec dément toute irrégularité : ""Elle, c'est elle. Moi, c'est moi. Mon épouse est recrutée car elle est compétente"