Déroute de la République en Marche au premier tour des élections législatives partielles

Les Français votaient hier, dimanche, dans six circonscriptions pour choisir leur nouveau député. Mais ils n'éétaient pas très motivés, et l'absentation a été éorme constate Le Monde : " le taux d’abstention oscille entre 80 % et 90 % selon les territoires".

Et on note, un échec cinglant pour les six candidats de la République En Marche, comme le souligne Le Parisien : "Aucun n'est parvenu à se maintenir au second tour dans ces territoires - contre quatre en 2017." Et le score est parfois cruel comme dans la 1e circonscription du Haut-Rhin : "La République en marche subit un sérieux désaveu dans ce territoire. En 2017, le candidat avait reçu 26% des voix. Cette fois, Jean-Frédéric Baechler ne récolte que 3%. 79,69% des électeurs inscrits ne se sont pas rendus dans les urnes."

Idem dans la 3e circonscription du Maine-et-Loire : Guy Bertin candidat LREM termine quatrième (18,4%)/ En 2017, il était au second tour après avoir récolté 29,96% des voix, au premier tour. Même défaite à plate couture dans le 9e circonscription du Val-de-Marne, le candidat LREM ramasse 10 % des voix. Au premier tour en 2017, le candidat avait rassemblé.

Nadia Hai, nommée ministre déléguée à la Ville, avait remis son siège en jeu dans la 11e circonscription des Yvelines, mais il a échappé à LREM. Par contre les Ecologistes ont réussi à placer trois candidats au second tour, même s'ils ne sont pas en tête