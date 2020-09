Pierre Person délégué général adjoint de La République en marche démissionne et invite Guerini à l'imiter

"Nous traversons une grave crise sanitaire, économique et sociale. Pour y faire face, Emmanuel Macron a changé la donne, en impulsant un nouveau souffle au gouvernement et au groupe LRM de l’Assemblée nationale. Au parti, rien n’a changé. Est-il en mesure d’affronter cette nouvelle étape du quinquennat ? Pas en l’état actuel." déclare au Monde, Pierre Person, député LRM de Paris. qui démissionne de son poste de numéro deux de La République en marche (LRM).

Pierson est très critique : "Le résultat des élections municipales, l’absence du mouvement dans le débat public et le désenchantement de nos militants sont autant de signes de la nécessité d’un sursaut interne plus fort. Dans ce contexte, des changements cosmétiques et d’habillage ne suffiront pas." mais il reste militant au sein du mouvement.

Et Pierson invite, implicitement, Stanislas Guerini, le délégué général du mouvement à démissionner, lui aussi.