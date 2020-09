Loi sur le séparatisme : pour Jean-Luc Mélenchon, "ce qui est visé, c'est l'islam"

Jean-Luc Mélenchon était l'invité ce dimanche de BFM Politique. Le député LFI est revenu lors de cet entretien sur le le projet de loi sur le séparatisme préparé par le gouvernement, qui devrait être présentée d'ici la fin de l'année.

Pour Jean-Luc Mélenchon, ce texte est inutile car il existe suffisamment de garde-fous pour protéger la laïcité et la République. Il a notamment évoqué la possibilité de fermer des lieux de culte pour cause de radicalisation, ou celle de dissoudre une association qui "porte atteinte à l'intégrité du territoire national".

En outre, le député a dénoncé le fait que, selon lui, ce texte vise "l'islam" et "pas autre chose". "Je veux bien admettre que dans l'esprit [d'Emmanuel Macron, NDLR] c'est l'islam intégriste ou politique. Dans ce cas je suis d'accord pour dire que, que ce soit l'islam, le catholicisme ou le judaisme, la religion n'a rien à faire dans la politique", a-t-il dit. Mais il rappelle que l'essence de la loi de 1905 est que "la politique n'a rien à faire dans les religions. Ce n'est pas au gouvernement de dire aux gens comment ils doivent prier (...) ni comment, ni pourquoi".

Jean-Luc Mélenchon prédit que ce texte, d'une part n'aura aucun impact, mais en plus va créer "une ambiance épouvantable" dans la société française. "La France a eu trois siècles de guerre de religion, il ne faut pas mettre le doigt là dedans, il ne faut pas ranimer cela, si peu que ce soit. On a besoin que tout le monde soit au coude à coude pour faire face à la crise sanitaire. S'il y a des dingos on saura les arrêter".