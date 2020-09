La justice enquête sur l'argent versé par Renault à Rachida Dati

"La justice enquête sur les 900 000 euros versés, à partir de 2010, par la filiale néerlandaise de Renault-Nissan à l’ex-députée européenne, pour une prestation de conseil auprès de Carlos Ghosn" raconte longuement Le Monde : "Les juges soupçonnent un emploi de complaisance et des faits pouvant relever du trafic d’influence et de la corruption passive".

Selon le quotidien du soir "Le cauchemar de Rachida Dati est devenu réalité le 22 octobre 2019, à 7 h 30. Avec sa fille de 10 ans, elle a vu débarquer dans son appartement de l’avenue de la Tour-Maubourg, entre le Champ-de-Mars et les Invalides, trois juges d’instruction et trois policiers de l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales"

Maitre Pardo, l'avocat de Rachida Dati précise que tout est"transparent" et qu'elle a déclaré ces sommes à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique