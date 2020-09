Tour de France : Grégory Doucet, le maire EELV de Lyon, estime que la course est "machiste et polluante"

Le maire EELV de Lyon, Grégory Doucet, s'est exprimé sur le Tour de France dans les colonnes du Progrès :

"Plusieurs points me dérangent. D'abord, le Tour de France continue à véhiculer une image machiste du sport. Quand on défend les valeurs du sport, on défend l'égalité femmes-hommes. Il devrait y avoir un Tour de France féminin depuis longtemps. C'est la dernière épreuve d'envergure à ne pas avoir franchi le pas".

Le maire de Lyon s'est également interrogé sur "l'empreinte écologique du Tour". Selon lui, la compétition "n'est pas écoresponsable".

"Combien de véhicules à moteur thermique circulent pour faire courir ces coureurs à vélo ? Combien de déchets engendrés ?".

Grégory Doucet estime qu'il n'est "plus acceptable d'avoir des grandes manifestations sportives dont la priorité n'est pas de se poser la question de leur empreinte".

Le maire de Lyon s'est montré particulièrement sévère également avec la caravane du Tour de France.

"Tous les petits objets, les goodies, les machins qui sont jetés par la caravane doivent maintenant être repensés pour être durables ou ne pas être jetés du tout".

Les propos du maire de Lyon ont suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de télévision et dans le monde du cyclisme.