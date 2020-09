Bayrou sans masque face à Castex dans une salle pleine

Conférence de presse le Premier ministre Jean Castex était en déplacement hier mardi à Biscarrosse, dans les Landes. François Bayrou, le régional de l'étape, nouveau haut-commissaire au Plan et maire de Pau était naturellement au rendez-vous.

Bayrou a pris la parole, au milieu de l'assistance, dans une salle remplie de personnes masquées comme le Premier ministre. La prestation du patron du Modem a été très remarquée : il a parlé sans masque. Et mieux, Bayrou, pas du tout gêné considère qu'il n'y avait pas de risque souligne LCI : "Quand vous avez une distance suffisante, de plus d’un mètre et demi ou deux mètres entre vous, normalement il n’y a pas de contamination. (...) J’espère, j’estime qu’il n’y a pas de risque de ce point de vue-là."

Selon France Info : "François Bayrou a enlevé son masque sans respect des gestes barrières à d'autres moments de la journée. Des images de l'AFP le montrent en train de discuter avec l'actuel garde de Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Ce dernier est masqué alors que François Bayrou ne l'est pas. De plus, ils ne semblent pas se trouver à un mètre de distance l'un de l'autre".