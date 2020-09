La colère publique de Macron contre un journaliste du Figaro

La scène filmée par LCI s'est déroulée mardi soir lors d'une réception officielle au Liban, Emmanuel Macron, au milieu de la foule des invités s'en est pris vertement à Georges Malbrunot, journaliste du Figaro, spécialisé dans le Moyen-Orient. Le président, très en colère, faisait allusion à un article relatant des confidences sur les négociations qu'Emmanuel Macron mène avec les différentes factions au Liban, dont le Hezbollah (sous influence iranienne).

"Ce que vous avez fait là, compte tenu de la sensibilité du sujet, compte tenu de ce que vous savez de l'histoire de ce pays, est irresponsable" le président ajoute c'est "Irresponsable pour la France, irresponsable pour les intéressés ici, et grave d'un point de vue déontologique". Emmanuel Macron va jusqu'à accuser Malbrunot de mesquinerie : "Vous m'avez toujours entendu défendre les journalistes. Je le ferai toujours. Mais je vous parle avec franchise. Ce que vous avez fait est grave, non professionnel et mesquin."

Malbrunot a réagi auprès de l'AFP : "Je suis très surpris de la virulence de cette attaque, qui est inacceptable et à laquelle j'ai répondu. Je me suis expliqué avec l’Élysée, pour moi l'incident est clos." Même conclusion pour l'Elysée, pour qui l'incident est aussi clos après contact avec Malbrunot et Le Figaro. L'Elysée explique ainsi le différend : "Ce que le président lui a reproché, c'est de ne pas avoir donné à l'Elysée la possibilité de réagir à des informations qui le mettaient en cause",