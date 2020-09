Charlie Hebdo : le CFCM appelle à "ignorer" les caricatures republiées de Mahomet

Le président du Conseil français du culte musulman (CFCM), Mohammed Moussaoui, a appelé ce mardi 1er septembre à "ignorer" les caricatures de Mahomet publiées à nouveau dans Charlie Hebdo et à penser aux victimes du terrorisme, à la veille de l'ouverture du procès des attentats de janvier 2015.

"Les caricatures, nous avons appris à les ignorer et nous appelons à garder cette attitude en toute circonstance", selon Mohammed Moussaoui à l'AFP.

La couverture du nouveau numéro de Charlie Hebdo à paraître mercredi, en ligne mardi midi, reproduit les caricatures du prophète. Ces douze dessins ont été publiés initialement par le quotidien danois Jyllands-Posten le 30 septembre 2005, puis par Charlie Hebdo en 2006.

Mohammed Moussaoui a appelé à se concentrer sur "le procès qui débute" ce mercredi et qui "doit nous rappeler les victimes du terrorisme, ce terrorisme qui a assassiné en janvier 2015 à Charlie Hebdo, à l'Hyper Cacher et dans l'espace public. Il doit aussi nous rappeler les victimes du terrorisme de Toulouse et Montauban en 2012, et celles de novembre 2015 au Bataclan et au Stade de France. Ce terrorisme qui a frappé au nom de notre religion est notre ennemi".

Le procès de l'attentat djihadiste contre Charlie Hebdo, qui avait fait 12 morts le 7 janvier 2015, suivi des attaques ayant ciblé une policière à Montrouge et un magasin Hyper Cacher ce mois-là, s'ouvre mercredi à Paris. Ce procès doit durer jusqu'au 10 novembre pour juger quatorze accusés.