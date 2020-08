Covid-19 : Jérôme Salomon estime que le "virus sera toujours là" à la rentrée et confirme une baisse du prix des masques

Jérôme Salomon, le Directeur général de la Santé, était invité sur France Inter ce vendredi 14 août. Il a notamment évoqué les perspectives pour la rentrée et a détaillé les nouvelles mesures qui vont être déployées dans les semaines à venir :

"Ce qu'on peut dire pour la rentrée, c'est que le virus sera toujours là. Nous devrons vivre avec".

Il a rappelé l’importance du respect des gestes barrières. Il a précisé qu’une "vraie augmentation de l'incidence" du virus a été constatée, pas seulement "parce qu'on détecte plus" via les tests, mais aussi à cause du "relâchement" des Français vis-à-vis des mesures sanitaires.

Jérôme Salomon a voulu être rassurant et optimiste sur l’évolution de la pandémie en France. Il a souligné les efforts entrepris par le gouvernement :

"On s'est massivement préparé. Jamais, dans l'Histoire de France, on n'a fait autant de tests sur une maladie infectieuse. On s'est beaucoup préparé : il y a tous les outils à disposition pour éviter une deuxième vague. Les indicateurs sont mauvais, les signaux sont préoccupants et la situation se dégrade. Mais il n'y a pas de fatalité. Le sort de l'épidémie est entre nos mains".

Jérôme Salomon a rappelé l’importance des dépistages et des tests "quand on a des symptômes, même vraiment bénins, quand on a été exposé, quand on a un collègue, un ami qui est positif. Il ne faut pas hésiter à se faire tester lorsqu'on pense avoir été exposé à un risque".

Lors de cet entretien sur les ondes de France Inter, Jérôme Salomon a confirmé que le prix du masque allait fortement baisser à la fin de l’été :

"Il faut faciliter l'accès aux masques. Nous sommes très attentifs à leur prix, cela va être un outil utile pour les prochains mois, nous allons devoir vivre avec ce virus et donc avec le masque. Aujourd'hui les productions sont massives et le prix du masque va fortement baisser à la rentrée. Il doit être disponible pour les plus précaires, les plus vulnérables. […] Les masques français en tissus sont excellents. L'intérêt c'est qu'ils ont un impact bien meilleur sur notre environnement, on peut les réutiliser, on peut les laver, ils sont moins chers, ils sont fabriqués en France, à proximité de chez vous".