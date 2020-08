Agnès Buzyn pourrait être nommée à la tête d’Universcience

D’après les informations du Canard Enchaîné, le mandat du président d’Universcience, Bruno Maquart, s’est achevé le 30 juin dernier. Pour remplacer cet ancien directeur de cabinet de Marisol Touraine nommé en 2015 par François Hollande, l’Elysée songerait à nommer l’ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, selon la rédaction de l’hebdomadaire satirique.

L’ancienne candidate LREM aux élections municipales à Paris pourrait devenir la prochaine présidente d’Universcience. Cet établissement regroupe le Palais de la découverte et la Cité des sciences et de l’industrie de Paris. Il est géré par les ministères de la Culture et de l’Enseignement supérieur.

Selon des informations du Canard Enchaîné et de Valeurs Actuelles, Agnès Buzyn pourrait occuper cette nouvelle fonction dès la rentrée prochaine.

Reste à savoir si cette éventuelle nomination sera bel et bien actée dans les mois à venir.

Le Canard Enchaîné révélait également le 5 août dernier que l’ancienne ministre du Travail, Muriel Pénicaud, pourrait être nommée représentante permanente de la France auprès de l’OCDE. Le poste serait néanmoins déjà occupé depuis moins d’un an par l’ancien secrétaire de l’Elysée, Jean-Pierre Jouyet.