En moyenne, un maire ou un adjoint est agressé chaque jour en France

Le chiffre fait froid dans le dos. Depuis le 1er janvier, 233 maires ou adjoints ont été agressés physiquement, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur que s'est procurés le JDD. Soit plus d'un par jour. Ce bilan est en augmentation par rapport à 2019, où il était de 198 à la même époque - et déjà en 2019 ces agressions étaient en hausse, avec 383 agressions sur l'année contre 361 en 2018.

Dernier cas en date : celui du maire de Croisilles dans le Pas-de-Calais, attaqué vendredi 7 août dans la soirée après être intervenu pour faire cesser un tapage nocturne. Mardi dernier, c'était celui de Saint-Philippe-d'Aiguille, en Gironde. Quelques jours plus tôt, celui de Miribel-les-Echelles, dans l'Isère.

"Cette situation n'a que trop duré et exaspère l'ensemble des maires. Au-delà de la ­compassion, le gouvernement doit passer aux actes s'il veut vraiment les protéger", réagit l'Association des maires de France (AMF). Elle demande qu'en cas d'attaque, "les sanctions ­interviennent plus vite" et qu'elles "soient spécifiques et aggravées". L'association cite en exemple la mort de l'édile de Signes (Var), Jean-Mathieu Michel, renversé par une ­camionnette dont il voulait verbaliser les occupants, qui jetaient illégalement des gravats : un an après le drame, "les présumés responsables de sa mort ne sont toujours pas passés en jugement".

Gérard Larcher, président du Sénat, souhaite donc "un renforcement de la protection des élus locaux dans le cadre des textes sur la décentralisation", explique le JDD. De son côté, Philippe Bas, président de la commission des lois du Sénat, a demandé au premier ministre Jean Castex "un véritable plan gouvernemental pour la sécurité des maires".​