Emmanuel Macron annonce le versement de la prime Covid pour les aides à domicile

Le président de la République Emmanuel Macron s'est rendu à Toulon, ce mardi 4 août, pour y rencontrer des auxiliaires de vie à domicile. Le chef de l'Etat a annoncé que les 320.000 professionnels du secteur pourront bénéficier de la prime Covid avant Noël.

"Ces personnes ont été oubliées de la prime Covid, il faut reconnaître leurs rôles durant cette période. 160 millions d'euros vont permettre, sur des bases qui seront instruites départementalement (...) d'avoir ces 1000 euros de prime qu'ont eus les autres" personnels soignants.

L’Etat va débloquer 80 millions pour ces primes. Les départements financeront les 80 millions restants. Les aides à domicile, qui interviennent en soutien à 800.000 personnes âgées en perte d'autonomie et à 300.000 personnes en situation de handicap, étaient jusqu'à présent "les oubliés de la prime Covid", selon le chef de l'Etat. Cette prime va permettre "de reconnaître pleinement le rôle" qu'ils ont joué pendant la crise.

Lors de ce déplacement le Chef de l’Etat a rencontré des auxiliaires de vie à domicile, le directeur régional de l'association Les Petits frères des pauvres, le directeur de l'Entraide sociale du Var, le maire de Toulon, le président du département et un de ses adjoints. Emmanuel Macron était accompagné de la ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon, et de la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des Personnes handicapées, Sophie Cluzel.

Le président de la République a tenu à exprimer "la reconnaissance et l'hommage aux professionnels du domicile grâce auxquels des personnes ont pu rester chez elles", malgré "une tâche rendue plus difficile par la difficulté à se fournir en masque, et par le confinement", selon l'Elysée.