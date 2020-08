Les Gilets jaunes feront-ils leur retour dès le 12 septembre prochain ?

Alors que la rentrée s’annonce particulièrement délicate sur le plan social, économique et sanitaire avec la menace du coronavirus, le mouvement des Gilets jaunes pourrait connaître de nouvelles journées de mobilisation en septembre prochain.

Selon des informations de CNews, un appel a été relayé sur les réseaux sociaux afin d’encourager et d’inciter les Gilets jaunes à se mobiliser et à manifester lors de la rentrée lors du samedi 12 septembre.

Cet appel s'inscrit dans une tentative de relancer la mobilisation et le mouvement des Gilets jaunes.

Une nouvelle mobilisation, le Tour de France des ronds-points, entamée le 1er août, doit permettre de remobiliser les Gilets jaunes avec l’objectif du 12 septembre pour la rentrée.

Reste à savoir quelle sera l'ampleur de la mobilisation le 12 septembre prochain face à la crise du Covid-19 et face à la rentrée délicate sur le front social et économique. Les plans sociaux et les licenciements pourraient se multiplier suite à l'impact désastreux du coronavirus pour de très nombreuses entreprises et pour des pans entiers de l'économie française.