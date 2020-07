© CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP © CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP © CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

Maltraitance Accusations de racisme au tribunal de Paris : le parquet ouvre une enquête Avec Atlantico Rédaction Le parquet de Paris a ouvert, ce mardi 28 juillet, une enquête pour "violences volontaires par personnes dépositaires de l’autorité publique" et "injures publiques" après les révélations et les accusations de racisme et de maltraitances de la part de policiers au tribunal de Paris.

Le parquet de Paris a ouvert, ce mardi 28 juillet, une enquête pour "violences volontaires par personnes dépositaires de l’autorité publique" et "injures publiques" après les révélations et les accusations de racisme et de maltraitances de la part de policiers au tribunal de Paris.